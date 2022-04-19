روسيا تبدأ هجوماً بريا واسع النطاق على جبهة بطول 480 كم شرقي أوكرانيا

بدأت القوات الروسية اليوم الثلاثاء هجوماً بريا واسع النطاق على طول جبهة واسعة شرقي أوكرانيا للسيطرة على المنطقة الصناعية الشرقية للبلاد فيما وصفه مسؤولون أوكرانيون بأنه "مرحلة جديدة من الحرب" على جبهة تزيد مساحتها على 480 كيلومترا.

ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية صباح الثلاثاء أن القوات الروسية تركز جهودها من اجل االسيطرة الكاملة على اقليم دونباس.

وقالت هيئة الأركان العامة في بيان "المحتلون حاولوا اختراق دفاعاتنا على طول خط المواجهة بأكمله تقريبا".

بدأت الهجمات المتصاعدة أمس الاثنين على طول جبهة تزيد مساحتها على 480 كيلومترا، وتركز على اقليمي دونباس ولوهانسك، حيث حاولت القوات الروسية التقدم في عدة مدن هناك، من بينها مدينة خاركيف المجاورة.

وذكرت الهيئة أن الجيش الروسي يواصل حصار وقصف مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية في جنوب دونيتسك، وأطلق صواريخ على مدن أخرى.

من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب عبر دائرة تلفزيونية مغلقة "أعداد ضخمة من الجيش الروسي تركز الآن على هذا الهجوم".

يقاتل الانفصاليون الذين تدعمهم موسكو القوات الأوكرانية منذ ثماني سنوات في دونباس، التي يتحدث أغلب سكانها اللغة الروسية واعترفت روسيا بهما جمهوريتين مستقلتين.

وأعلنت روسيا أن الاستيلاء على دونباس هو هدفها الرئيسي في الحرب منذ فشل محاولتها للاستيلاء على العاصمة كييف.