غوتيريش يطلب ترتيب لقاء له مع بوتين وزيلينسكي في بلديهما

طلب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ترتيب زيارتين له إلى موسكو وكييف للاجتماع مع الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين، والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

جاء ذلك في رسالتين منفصلتين بعث بهما الأمين العام إلى بعثتي روسيا وأوكرانيا لدى المنظمة الدولية، بحسب ما ذكره المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث الأممي: "بعد ظهر أمس، تم تسليم رسالتين منفصلتين إلى البعثتين الدائمتين للاتحاد الروسي وأوكرانيا هنا في نيويورك".

وأردف قائلا: "وفي هاتين الرسالتين، طلب الأمين العام من الرئيس فلاديمير بوتين أن يستقبله في موسكو والرئيس زيلينسكي أن يستقبله في كييف".

وتابع: "يرى الأمين العام أن الوقت الحالي ينطوي على مخاطر كبيرة، ولذلك هو يود مناقشة الخطوات العاجلة لتحقيق السلام في أوكرانيا ومستقبل النظام متعدد الأطراف على أساس ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي".

وأشار المتحدث أن " كلاً من أوكرانيا والاتحاد الروسي عضوان مؤسسان للأمم المتحدة وكانا دائمًا من المؤيدين الأقوياء لهذه المنظمة".

وأوضح دوجاريك أن "الأمين العام لم يتلق ردا بعد على رسالتيه سواء من الجانب الروسي أو الأوكراني".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.