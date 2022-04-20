موسكو: سلمنا أوكرانيا مسودة وثيقة بصيغة واضحة للاتفاق

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الأربعاء، أن موسكو سلمت أوكرانيا مسودة وثيقة واضحة للاتفاق بين البلدين، حسبما نقل موقع قناة روسيا اليوم.

وقال متحدث الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، إن موسكو سلمت أوكرانيا مسودة وثيقة تتضمن صيغة واضحة للتوصل لاتفاق، والكرة الآن في ملعب كييف، وننتظر منها ردا.

وفي السياق، ندد بيسكوف بالموقف الأوكراني وأوضح أنه ينحرف باستمرار عن الاتفاقات التي سبق أن وافق عليها"، واتهم كييف "بتغيير موقفها باستمرار، ما يهدد جدوى وفعالية المفاوضات.

والإثنين الماضي، لفت متحدث الكرملين إلى أن ديناميكية التقدم في المفاوضات الروسية الأوكرانية "لا تسير بشكل جيد" بسبب "الموقف الأوكراني المتغير باستمرار".