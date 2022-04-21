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أوكرانيا: مقتل 208 أطفال منذ بدء العملية العسكرية الروسية

وكالة الأناضول للأنباء
كييف
نشر في 21.04.2022 11:32
آخر تحديث في 21.04.2022 12:19
من حافلات نقل المدنيين وكالة الأنباء الفرنسية من حافلات نقل المدنيين (وكالة الأنباء الفرنسية)

أعلنت أوكرانيا اليوم الخميس، مقتل 208 أطفال وإصابة 376 آخرين، في العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وقالت النيابة العامة الأوكرانية في بيان، إن الهجمات الروسية ألحقت أضرارا في 1141 مؤسسة تعليمية، بينها 99 تدمرت بالكامل.

وأضافت أن الهجمات الروسية المستمرة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن مقتل 208 أطفال، وإصابة 376 آخرين بجروح.

من جانب آخر، قالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك، إنه تم إجلاء 4 حافلات من المدنيين من منطقة ماريوبول أمس.

وأردفت أن عمليات إجلاء النساء والأطفال والمسنين ستستمر اليوم أيضا.

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