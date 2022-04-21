أوكرانيا: مقتل 208 أطفال منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلنت أوكرانيا اليوم الخميس، مقتل 208 أطفال وإصابة 376 آخرين، في العملية العسكرية الروسية المستمرة منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وقالت النيابة العامة الأوكرانية في بيان، إن الهجمات الروسية ألحقت أضرارا في 1141 مؤسسة تعليمية، بينها 99 تدمرت بالكامل.

وأضافت أن الهجمات الروسية المستمرة منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن مقتل 208 أطفال، وإصابة 376 آخرين بجروح.

من جانب آخر، قالت نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك، إنه تم إجلاء 4 حافلات من المدنيين من منطقة ماريوبول أمس.

وأردفت أن عمليات إجلاء النساء والأطفال والمسنين ستستمر اليوم أيضا.