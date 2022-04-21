السويد تقرر تسريع مسار طلب انضمامها لحلف الناتو

أعلنت وزيرة الخارجية السويدية آن ليندي، الخميس، أن بلادها قررت استكمال تقرير الأمن القومي في غضون أسبوعين لتسريع مسار طلب انضمام البلاد المحتملة إلى حلف الناتو.

جاء تصريح ليندي بعد لقائها مع وزير دفاع بلادها، بيتر هولتكفيست في العاصمة ستوكهولم.

وأوضحت ليندي أنها متفقة مع هولتكفيست حيال استكمال تقرير الأمن القومي المتعلق بعملية انضمام السويد لحلف الناتو حتى 13 مايو/ أيار عوضا عن 31 من الشهر نفسه.

وأعربت عن توقعها الانتهاء من التقرير في غضون أسبوعين في هذا الإطار.

كما ردت ليندي على متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا التي قالت في تصريح أمس الأربعاء، إن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو سيكون له عواقب.

وقالت الوزيرة السويدية: "روسيا هددتنا مرات عديدة، ويجب احترام كل دولة تتخذ قراراتها بشأن سياساتها الأمنية".

وأوضحت ليندي أن تقرير الأمن القومي السويدي سيضع في عين الاعتبار الموقف الروسي.

بدوره قال وزير الدفاع السويدي بيتر هولتكفيست إن ما دفع بلاده نحو الانضمام إلى حلف الناتو، رغبة فنلندا في الانضمام إلى هذا الحلف.

وفي سياق متصل، ذكرت "أفتوبلادت" كبرى الصحف السويدية، أن 57 بالمئة من الشعب السويدي يؤيدون انضمام بلادهم إلى حلف الناتو، وفق استبيان أجرته الصحيفة.

جدير بالذكر أن نسبة التأييد هذه لم تكن تتجاوز 30 بالمئة قبل الهجوم الروسي على أوكرانيا أواخر فبراير/ شباط الماضي.

وقبل نحو أسبوعين، كشفت صحيفة "التايمز" البريطانية، أن فنلندا والسويد تستعدان للانضمام إلى حلف الناتو بحلول الصيف المقبل.