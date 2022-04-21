زيلينسكي: اللقاء مع رئيس المجلس الأوروبي كان شاملاً ومثمراً

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه عقد لقاء شاملا ومثمرا مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، بالعاصمة كييف.

وفي رسالة مصورة أوضح زيلينسكي أنهما بحثا المساعدات التي ستقدم لأوكرانيا وعملية عضوية بلاده في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنهما ناقشا أيضا الخطوات التي ستتخذ من أجل إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب.

كما أعلن تحرير 934 وحدة سكنية من الجيش الروسي حتى الآن، وأن الحياة في تلك المناطق تعود إلى طبيعتها تدريجياً.

ولفت أن الألغام والذخائر غير المنفجرة التي زرعها الجيش الروسي في المناطق المحررة تشكل خطرا كبيرا، وتتطلب الكثير من الوقت والجهد لتفكيكها.

وتأتي زيارة ميشيل إلى كييف عقب خطوة مماثلة قامت بها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في الثامن من أبريل/ نيسان الجاري.

ويوم أمس الأربعاء، وصل ميشيل إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في زيارة غير معلنة.