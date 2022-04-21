ماكرون يحذر بأن حظر الحجاب في الأماكن العامة سيشعل حرباً أهلية

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن اقتراح مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان بحظر الحجاب في الأماكن العامة بفرنسا سيكون بداية "حرب أهلية" في حال تم تطبيقه.

وقالت المرشحة الرئاسية اليمينية المتطرفة، في مناظرة متلفزة يوم الأربعاء قبل الانتخابات الرئاسية يوم الأحد، إنها تحارب الإسلام المتطرف وليس المسلمين، مؤكدة "أنا لا أخوض حربا ضد دينهم".

وأوضحت لوبان "أقول ذلك بطريقة واضحة للغاية: أعتقد أن الحجاب هو لباس فرضه الإسلاميون... أعتقد أن نسبة كبيرة من الشابات اللواتي يرتدينه ليس لديهن خيار آخر في الواقع."

ورد ماكرون قائلا: "ما تقولينه خطير للغاية... سوف تثيرين حربا أهلية إذا فعلت ذلك."

وتابع ماكرون أن فرنسا عندئذ سوف تكون "أول دولة في العالم تحظر المظاهر الدينية في الأماكن العامة".