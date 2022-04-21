موسكو تفرض عقوبات على 29 أمريكيا بينهم نائبة بايدن

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس، فرض عقوبات على 29 أمريكيا، بينهم كامالا هاريس، نائبة الرئيس جو بايدن، ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها واشنطن ضد مسؤولين ومواطنين روس عقب بدء العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وقالت الخارجية الروسية في بيان، إن المشمولين بالعقوبات "سيمنعون من دخول الأراضي الروسية لفترة غير محددة".

وتضم قائمة العقوبات الروسية كل من نائبة الرئيس هاريس وزوجها دوغ إمهوف، والنائبة الأولى لوزير الدفاع الأمريكي كاثلين هيكس، ونائب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية كريستوفر غرادي، ومتحدث البنتاغون جون كيربي، ومتحدث الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وفرضت موسكو أيضا عقوبات على عدد من مسؤولي البيت الأبيض، وخبراء وصحفيين ورجال أعمال بينهم رئيس مجلس إدارة شركة "ميتا" (فيسبوك سابقا) مارك زوكربيرغ.

كما ضمت القائمة أسماء رؤساء عدد من الشركات الأمريكية التي اتهمتها موسكو "بالانخراط بتطوير وإنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية".

وكانت فرضت واشنطن عقوبات على مسؤولين روس عدة ورجال أعمال "أوليغارشية" بتهمة دعمهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حربه ضد أوكرانيا.

كما فرض الرئيس الأمريكي حظرا شاملا على واردات النفط الروسية، لردع موسكو عن عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.