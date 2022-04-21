واشنطن تزيد إمداداتها العسكرية لأوكرانيا مع تصاعد الضغط العسكري الروسي

من المقرر أن يعلن الرئيس جو بايدن اليوم عن خطط لإرسال المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حسبما ذكر مسؤول أمريكي، فيما يستمر الاجتياح الروسي والضغط بخاصة على شرق البلاد.

واضاف المسؤول، الذي اشترط تكتم هويته لأنه ليس مخولا الحديث للصحافة ، أن بايدن سيلقي خطابا صباح الخميس ( بالتوقت المحلي) من البيت الأبيض يستعرض فيه تفاصيل خططه بشأن نحو 2.6 مليار دولار من المساعدات العسكرية التي وافقت عليها الإدارة الامريكية بالفعل من اجل أوكرانيا.

ويتوقع أن تكون حزمة المساعدات الجديدة مماثلة لحزمة 800 مليون دولار التي أعلن عنها بايدن الأسبوع الماضي، وتتضمن مدفعية ثقيلة وذخيرة تشتد حاجة القوات الأوكرانية إليها في المعركة المتصاعدة حول منطقة دونباس شرقي البلاد.

كان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو صرح في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن بلاده سترسل مدفعية ثقيلة إلى أوكرانيا.

كما أبلغ رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن هولندا سترسل اليه مزيدا من الأسلحة الثقيلة، تشمل عربات مدرعة.