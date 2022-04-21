وزير الدفاع الروسي يعلن السيطرة على مدينة ماريوبول الأوكرانية

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية في أوكرانيا، باستثناء مصنع "آزوفستال" للمعادن الذي يتحصن فيه آلاف المقاتلين.

وقال شويغو، في اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الخميس "تم تحرير ماريوبول من قبل القوات المسلحة الروسية بالتعاون مع قوات الميليشيا الشعبية لجمهورية دونيتسك الشعبية".

واعتبر شويغو ماريوبول "عاصمة كتيبة آزوف القومية"، التي تضم قوميين متشددين يقاتلون في صفوف الجيش الأوكراني.

ووصف الوزير الروسي "ماريوبول" بأنها "منطقة قوية محصنة ومجهزة بعدد كبير من الأسلحة الثقيلة، والمعدات العسكرية".

وزعم وزير الدفاع الروسي أن القوات الأوكرانية تستخدم المدنيين دروعا بشرية، مشدداً أن "الجانب الروسي اتخذ كافة الإجراءات للحفاظ على أرواح المدنيين".

واقترح شويغو اقتحام مصنع "آزوفستال"، آخر معقل للقوات الأوكرانية، إلا أن الرئيس بوتين طالب القوات الروسية بعدم اقتحامه وبمعاملة القوات الأوكرانية المستسلمة بطريقة جيدة.

وحوصر آلاف الأشخاص في ماريوبول خلال الأيام القليلة الماضية مع توفر القليل من الطعام والماء.

ومع عدم تمكن الجماعات الحقوقية من الوصول إلى المدينة، أفاد فريق من الأمم المتحدة أن لديه أدلة متزايدة على وجود مقابر جماعية في ماريوبول.

والشهر الماضي، قالت ماتيلدا بوجنر رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا "حصلنا على معلومات متزايدة عن وجود المقابر الجماعية" في ماريوبول، مشيرة إلى أن بعض الأدلة جاءت من صور الأقمار الصناعية.