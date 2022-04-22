أوكرانيا تعلن عدم فتح ممرات إنسانية الجمعة لأسباب أمنية

أعلنت أوكرانيا أن الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين في المناطق التي تشهد معارك لن تفتح الجمعة لأسباب أمنية.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك في تصريح للصحفيين، "لن تكون هناك ممرات إنسانية اليوم 22 أبريل بسبب المخاطر على الطرقات، أناشد كل من ينتظر الإجلاء: اصبروا من فضلكم انتظروا".

وكانت فيريشوك أعلنت أمس الخميس أنه لا يمكن إنقاذ الأشخاص الذين ينتظرون الإجلاء في مدينة ماريوبول بسبب القصف المكثف للقوات الروسية.

ومنذ بداية الأسبوع الجاري ازدادت الهجمات الروسية في منطقة دونباس، وغالبًا لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق بخصوص فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين.