الجيش الروسي يفخر باستخدام صواريخ كاليبر عالية الدقة في أوكرانيا

أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أنهم استهدفوا كتيبة مسلحة في محطة قطار بأوكرانيا بصواريخ "كاليبر" ذات الدقة العالية.

وأشار كوناشينكوف في تصريح للصحفيين الجمعة، إلى استمرار العملية العسكرية في أوكرانيا وأن القوات الروسية تستخدم أسلحة عالية الدقة ضد أهدافها.

وأوضح كوناشينكوف أن كتيبة عسكرية تضم جنودا وسلاحا وعتادا دمرت في محيط محطة قطار ميليوراتيفنوي في مقاطعة دنيبروبتروفس بصواريخ طويلة المدى عالية الدقة من طراز كاليبر.

وأضاف كوناشينكوف أن 3 مواقع عسكرية أوكرانية دمرت بصواريخ عالية الدقة أطلقت من الجو خلال الليل، بينها منظومة صواريخ دفاع جوي من طراز إس-300 ونحو 80 قطعة سلاح أوكرانية و23 عربة مصفحة أصيبت في المنطقة التي كان فيها جنود وفنيون.

وأشار كوناشينكوف إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الروسية تم تدمير 140 طائرة و106 مروحيات و520 مسيرة و257 نظامًا صاروخيًا للدفاع الجوي وألفي 448 دبابة ومدرعات و271 قاذفة صواريخ متعددة الفوهات و1062 مدفع هاوتزر وهاون وألفي و289 مركبة عسكرية خاصة للجيش الأوكراني.