زيلينسكي: 120 ألف مدني محاصرون في ماريوبول

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الخميس، إن نحو 120 ألف مدني، معظمهم من النساء والأطفال، محاصرون في مدينة ماريوبول.

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسي وزراء إسبانيا والدنمارك بالعاصمة كييف، إن العملية المقبلة ستكون صعبة على شرق أوكرانيا.

وبشأن تصريح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو حول فرض الجيش الروسي سيطرته الكاملة على مدينة ماريوبول، قال زيلينسكي: "نعرف جميعا أنهم استولوا على معظم ماريوبول منذ فترة طويلة، لكن هناك أجزاء من المدينة ما تزال تحت سيطرة الجنود الأوكرانيين".

وأردف: "إضافة إلى جنودنا، هناك حوالي 120 ألف مدني محاصرون في المدينة، معظمهم من النساء والأطفال".

وحول وجود نحو 400 جندي أوكراني جريح في مصنع آزوفستال بماريوبول، قال زيلينسكي إن بلاده قدمت عرضا للجانب الروسي لإعادة الجنود المذكورين عن طريق عملية تبادل.

وفي وقت سابق الخميس، قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن جيش بلاده "سيطر على مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة في أوكرانيا، باستثناء مصنع آزوفستال للمعادن".