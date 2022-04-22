سقوط طائرة شحن بمنطقة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا

أعلنت الإدارة الإقليمية لمنطقة زابوريجيا الأوكرانية، سقوط طائرة شحن من طراز "أنتونوف أن-26" لأسباب فنية.

وذكرت الإدارة الإقليمية لمنطقة زابوريجيا في بيان الجمعة، وقوع جرحى في الحادث، دون مزيد من التفاصيل.

يشار إلى أن زابوريجيا تقع على مسافة نحو 200 كلم من مدينة ماريوبول الأوكرانية جنوب شرقي البلاد، التي أعلنت روسيا الخميس سيطرتها عليها، فيما قالت كييف إن جنودها ما يزالون يسيطرون على أجزاء منها.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".