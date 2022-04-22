لندن.. "متحف المهاجرين" يعرض قصص نجاح اللاجئين ومساهماتهم في المجتمع

يعرض متحف المهاجرين بالعاصمة البريطانية لندن صورا وحكايات وتسجيلات صوتية توثق قصص نجاح المهاجرين الذين قدموا إلى بريطانيا منذ عدة قرون والذين قدموا إليها في الماضي القريب.

ويعرض المتحف لزواره الإسهامات التي قدمها المهاجرون للمجتمع في بريطانيا.

بدأت فكرة متحف المهاجرين قبل 10 أعوام إلا أن المتحف لم يحصل بعد على صفة "متحف دائم" ولا يزال ينظم أنشطته وفعالياته في أماكن مختلفة مثل محطات القطارات والمكتبات وقاعات المعارض. ويقيم المتحف فعالياته هذا العام في مدخل إحدى مراكز التسوق في لويشام جنوب شرقي لندن.

وقال ماثيو بلورايت المسؤول الصحفي ومسؤول العلاقات العامة بالمتحف إن المتحف يعرض قصص نجاح لمهاجرين أصبحوا رواد أعمال بعضهم أسس علامات تجارية شهيرة في بريطانيا.

وأشار بلورايت إلى أن المتحف يستقبل أعداد كبيرة من الزوار من لندن ومن المدن الأخرى وأن الكثير منهم يتأثرون من حكايات المهاجرين ويشعرون بارتباط عاطفي مع العديد من الحكايات التي يعرضها المتحف بكل تفاصيلها.

ولفت إلى أن قيام أصحاب الحكايات بقص حكاياتهم بأنفسهم وبكلماتهم هم يجعل تلك الحكايات أكثر تأثيراً في نفوس الزائرين.

وأوضح بلورايت أن المتحف يضم أعداداً كثيرة من قصص نجاح وإنجازات المهاجرين منها حكاية التاجر الأرمني باسكوا روسيي الذي هاجر من إزمير التركية عام 1652 إلى إنجلترا واستفاد من فرصة عدم وجود ثقافة القهوة في إنجلترا بينما كانت شائعة كثيراً في تركيا وفتح أول مقهى في البلاد بجوار بنك إنجلترا.

وتابع " نعتقد أن الهجرة جزء مهم من كل حكاياتنا ومن تاريخنا. ولو بحثنا في تاريخ أي عائلة في إنجلترا حتما سنجد حكايات متعلقة بالهجرة من خارج البلاد أو بداخلها. ولذلك أردنا أن نهيئ الفرصة لعرض هذه الحكايات حتى يعرفها الناس."

وحول خطة الحكومة البريطانية لترحيل المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء إلى رواندا قال بلورايت إن النقاشات السياسية عامة والنقاشات حول هل لهؤلاء المهاجرين الحق في البقاء في إنجلترا أم لا تفتقر إلى "وجهة النظر الإنسانية".

وأضاف أن الهجرة هي حكاية إنسانية يضطر الفرد فيها لترك مكانه لأسباب خاصة به وأن السياسات والنقاشات التي لا تراعي العنصر الإنساني هي سياسات غير إنسانية تفتقر للرحمة والتعاطف.

وكانت خطة الحكومة البريطانية بإرسال طالبي اللجوء إلى معسكرات لجوء في رواندا قد لاقت انتقادات وردود فعل غاضبة من المعارضة البريطانية إضافة إلى منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني التي اعتبرت هذه الخطة " غير إنسانية وتنتهك القوانين الدولية".