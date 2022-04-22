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موسكو: هدفنا السيطرة الكاملة على دونباس والجنوب الأوكراني

وكالة الأناضول للأنباء
موسكو
نشر في 22.04.2022 15:26
آخر تحديث في 22.04.2022 15:33
وكالة رويترز للأنباء وكالة رويترز للأنباء

أعلنت موسكو أن هدف القوات الروسية في المرحلة الثانية من عمليتها العسكرية هي فرض السيطرة الكاملة على دونباس والجنوب الأوكراني.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن رستم مينكاييف، نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية الروسية، الجمعة، تتمثل إحدى مهام الجيش الروسي في الحفاظ على سيطرته الكاملة على دونباس وجنوبي أوكرانيا.

وأكد مينكاييف أن السيطرة على دونباس ستجعل من الممكن إنشاء ممر بري إلى شبه جزيرة القرم والتأثير على العناصر الحيوية لأوكرانيا.

وكشف مينكاييف: "إن السيطرة على جنوبي أوكرانيا ستوفر للسكان الناطقين بالروسية مخرجًا في ترانسنيستريا بمولدوفا".

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