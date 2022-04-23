مقتل 5 مدنيين بينهم رضيع في قصف روسي على "أوديسا" جنوبي أوكرانيا

لقي 5 مدنيين مصرعهم بينهم رضيع وأصيب 18 آخرون، السبت، في قصف صاروخي روسي على مدينة "أوديسا" جنوبي أوكرانيا.

وقال أندريه يرماك، رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، في بيان، إن "5 مواطنين أوكرانيين قتلوا وأصيب 18"، مشيرا إلى أن "هؤلاء هم فقط من تم العثور عليهم. وعلى الأرجح سيكون هناك المزيد"، وفقا لوكالة الأنباء الأوكرانية الوطنية.

وأضاف يرماك أن من بين القتلى "رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أشهر".

وفي وقت سابق السبت، قال أنطون جيراشينكو، مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني، في بيان نشر على تيليغرام، إن القوات الروسية أطلقت "ستة صواريخ كروز على الأقل" على مدينة أوديسا، حسب الوكالة.

وأكد أن القوات الأوكرانية اعترضت بعض الصواريخ، ولكن "صاروخا واحدا على الأقل أصاب مبان سكنية".

وفي السياق، أدان وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الضربات قائلاً: "إن الهدف الوحيد من الضربات الصاروخية الروسية على أوديسا هو الإرهاب".

وأضاف في تغريدة على تويتر: "يجب تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب والتعامل معها وفقًا لذلك. لا عمل ولا اتصالات ولا مشاريع ثقافية. نحن بحاجة إلى جدار بين الحضارة والبرابرة الذين يضربون المدن المسالمة بالصواريخ".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.