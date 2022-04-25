أوكرانيا تدحض إعلان روسيا عن هدنة إنسانية "مؤقتة" في ماريوبول

أعلنت الحكومة الأوكرانية، الإثنين، عدم وجود اتفاق مع روسيا على فتح ممر إنساني لإجلاء المدنيين المحاصرين في مصنع "أزوفستال" للصلب في مدينة ماريوبول المحاصرة جنوب شرقي البلاد.

جاء ذلك عقب إعلان روسيا من جانب واحد، اليوم، عن هدنة إنسانية ووقفا للأعمال القتالية بشكل "مؤقت" في مدينة ماريوبول لإجلاء المدنيين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الهدنة تستهدف إجلاء المدنيين، الذين قالت حكومة كييف "إنهم محاصرون داخل مصنع أزوفستال للصلب"، بحسب موقع قناة "روسيا اليوم".

ونفت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أريانا فيريشوك، عبر تطبيق تلغرام، توصل كييف لاتفاق على فتح ممر إنساني.

وقالت: "كان من الممكن تصديق ذلك لو لم يُفشل الروس فتح الممرات الإنسانية عدة مرات من قبل".

وأضافت: "أعرف ما أقول لأني شخصيا أقوم نيابة عن الرئيس (الأوكراني) بإجراء مثل هذه المفاوضات وتنظيم ممرات إنسانية".

وتابعت المسؤولة الأوكرانية: "لذا، أعلن رسميا وعلنا أنه ليس هناك للأسف اتفاقات على فتح ممرات إنسانية من "آزوفستال" اليوم".

وأوضحت أن بلادها طلبت من الأمين العام للأمم المتحدة بدء وضمان ممر إنساني للمدنيين في مصنع الصلب الضخم الذي يعد آخر حصون مدينة ماريوبول المحاصرة.