أوكرانيا.. مقتل 5 أشخاص في قصف روسي على فينيتسا

أعلنت السلطات الأوكرانية، الإثنين، مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين إثر قصف روسي على مدينة فينيتسا وسط البلاد.

وقال ممثلو الادعاء الإقليميون في فينيتسا إن ضربات صاروخية روسية، اليوم، على بلدتي جميرنكا وكوزياتين، تسببت بمقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة 18 آخرين.

بدوره، صرح حاكم المدينة، سيرهي بورزوف، في وقت سابق اليوم، إن الضربات الروسية استهدفت "البنية التحتية الحيوية"، دون ذكر أي مزيد من التفاصيل.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة فينيتسا ما تزال تحت سيطرة أوكرانيا بشكل كامل وبعيدة عن الخطوط الأمامية للقتال.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".