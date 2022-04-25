اندلاع حرائق في منشآت للنفط بمدينة بريانسك الروسية

اندلع حريقان، اليوم الإثنين، في منشآت نفطية بمدينة بريانسك الروسية، المتاخمة للجارة أوكرانيا.

وقالت المديرية الإقليمية لحالات الطوارئ بمقاطعة بريانسك، في بيان، إن حريقا شديد الخطورة نشب في مستودع للنفط في بريانسك، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

وفي وقت لاحق، كشف مصدر - لم تتم تسميته - عن اندلاع حريق آخر في بريانسك صباح اليوم.

وقال إن الحريق نشب في خزان بسعة 10 آلاف متر مكعب يحتوي على وقود ديزل، قرب موقع الحريق الأول، حسب المصدر ذاته.

ولم تعلن السلطات الروسية، حتى الساعة 10:00 (ت.غ) أي تفاصيل إضافية حول الحريقين أو أسبابهما.