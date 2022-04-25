بوتين يعلن إفشال مخطط إرهابي لاغتيال إعلامي روسي بارز

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إحباط أجهزة الأمن مخططا إرهابي يستهدف اغتيال إعلامي تلفزيوني بارز في البلاد.

وقال بوتين في كلمة ألقاها خلال اجتماع موسع لمجلس النيابة العامة: "صباح اليوم أوقفت هيئة الأمن الفيدرالية أنشطة مجموعة إرهابية كانت تخطط لمهاجمة أحد أشهر الإعلاميين الروس واغتياله".

وأضاف أن الغرب بسبب تكبده هزيمة إعلامية في روسيا انتقل إلى محاولات اغتيال صحفيين روس، بحسب ما نقلت قناة روسيا اليوم.

وتابع: "سيحاولون الآن النأي بأنفسهم عن هذه القضية، لكن هناك حقائق وأدلة دامغة".

من جانبها قالت هيئة الأمن الفدرالية في بيان، إن الإعلامي الذي تحدث عنه بوتين هو المذيع التلفزيوني سيرغي سولوفيوف.

وأوضحت أن مخطط اغتياله وضع من قبل مجموعة من عناصر تنظيم الاشتراكية الوطنية / القوة البيضاء المدرج على قائمة الإرهاب في روسيا.