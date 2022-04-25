روسيا تستدعي سفير برلين وتطرد 40 دبلوماسيا

قررت روسيا، الإثنين، طرد 40 دبلوماسيا ألمانيًا يعملون على أراضيها، ردا على قرار مماثل اتخذته برلين، في وقت سابق من أبريل/نيسان الجاري.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان، إنها استدعت سفير برلين في موسكو، غيزا أندرياس فون غاير، إلى مقرها.

وأوضحت أنها أعربت للسفير عن "احتجاجها الشديد على القرار غير الودي الذي اتخذته الحكومة الألمانية في 4 أبريل بإعلان 40 موظفا في المؤسسات الدبلوماسية الروسية في ألمانيا أشخاصا غير مرغوب بهم"، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

وندد البيان بتصريحات وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، التي بررت الإجراء بأن الدبلوماسيين الروس "يهددون حرية ألمانيا ووحدة المجتمع الألماني".

ووصفت الخارجية الروسية تصريحات بيربوك بأنها "غير مقبولة".

وأضافت: "سلمنا السفير مذكرة تنص على إعلان 40 موظفا في المؤسسات الدبلوماسية الألمانية في روسيا أشخاصا غير مرغوب بهم، في إطار الرد بالمثل على قرار الحكومة الألمانية المذكور".

وكانت دول غربية طردت نحو 300 دبلوماسي روسي، احتجاجا على العملية العسكرية التي شنتها موسكو ضد أوكرانيا، وهي إجراءات ردت روسيا عليها بـ"المثل".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".