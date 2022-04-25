موسكو تعلن نشوب حريق كبير في مستودع وقود قرب الحدود الأوكرانية

أعلنت السلطات الروسية أن حريقا شب صباح اليوم في مستودع كبير للوقود في بلدة روسية قرب الحدود الأوكرانية، دون مزيد من المعلومات.

وقال وزارة الطوارئ الروسية إن "حريقًا اندلع في مستودع الوقود في ترانسنفت بريانسك دروجبا في بريانسك"، المدينة الواقعة على بعد 150 كيلومترًا من الحدود مع أوكرانيا وتُستخدم كقاعدة لوجستية للهجوم العسكري لموسكو في هذا البلد، وفق ما نقلت وكالات الأنباء الروسية.

أضافت "حسب المعلومات الأولية، لم يسفر ذلك عن ضحايا".

اندلعت النيران قرابة الساعة 02,00 بالتوقيت المحلي (23,00 ت غ الأحد) في منطقة فوكينسكي في مدينة بريانسك، على ما أفاد المكتب المحلي لوزارة الطوارئ مضيفا أن فرق الإطفاء والإنقاذ هرعت إلى المكان.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام روسية تصاعد سحب النار والدخان في بريانسك.

وذكرت وكالة انترفاكس للأنباء أن حريقا آخر اندلع في مستودع وقود في نفس المنطقة. لكن لم يتسن التأكد على الفور من هذه المعلومات.

اتهمت موسكو مرارا القوات الأوكرانية بشن ضربات على الأراضي الروسية، لا سيما على قرية في منطقة بريانسك في منتصف نيسان/أبريل.

ومطلع الشهر أعلن حاكم منطقة بيلغورود الواقعة أيضًا على الحدود، أن مروحيات أوكرانية أطلقت النار على مستودع وقود.