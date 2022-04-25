وزير الدفاع التركي يشارك الثلاثاء في اجتماع بألمانيا بشأن أوكرانيا

يشارك وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الثلاثاء، في اجتماع مع نظرائه من نحو ٣٠ دولة في ألمانيا، لمناقشة آخر المستجدات بأوكرانيا.

وسيتم عقد الاجتماع التشاوري في قاعدة رامستين الجوية التابعة لحلف الناتو جنوب غرب ألمانيا.

ومن المنتظر أن يبحث المجتمعون التطورات الأخيرة في أوكرانيا عقب الهجوم الروسي، وملف المساعدات.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلا في سيادتها".