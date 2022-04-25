17 قتيلا.. آخر حصيلة حريق معهد الأبحاث العسكري في روسيا

قتل 17 شخصا في الحريق الذي اندلع الأسبوع الماضي في معهد للأبحاث العسكرية في مدينة تفري غربي روسيا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية اليوم.

وقالت سلطات منطقة تفير في بيان "للأسف ارتفعت الحصيلة الرسمية إلى 17" قتيلا، مشيرة إلى استمرار الجهود لإزالة الركام.

اندلع الحريق الخميس الماضي في معهد الأبحاث المركزي لقوات الجو-فضائية الروسية. وفي نفس اليوم أعلن المسؤولون المحليون مقتل ستة أشخاص في الحريق.

وأشارت معلومات أولية إلى أن الحريق نجم عن تقادم الأسلاك الكهربائية في المبنى.

ولم يرد أي تحديث رسمي لأسباب الحريق.

ووفق وزارة الدفاع الروسية، يجري المعهد خصوصا أبحاثا تتعلق بالدفاع الجو-فضائي الروسي، فضلا عن تطوير أنظمة دفاع جديدة مضادة للطائرات.

وتشهد روسيا باستمرار حرائق غالبا ما يكون سببها تقادم التمديدات الكهربائية أو عدم الالتزام بمعايير السلامة.