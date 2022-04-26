ألمانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بمدرعات مضادة للطائرات

ذكرت وسائل إعلام ألمانية، الثلاثاء، أن برلين تعتزم تزويد أوكرانيا بمركبات مدرعة من طراز Gepard المضادة للطائرات.

وأفادت أن الحكومة ستسمح لشركة تصنيع الأسلحة (Krauss-Maffei Wegmann'a KMW) ببيع مدرعات Gepard الموجودة في مستودعات الجيش والتي تم تجديدها تقنيا.

وأضافت وسائل الإعلام أن مضادات الطائرات المذكورة تتمتع أيضا بقدرات دفاعية ضد العناصر البرية.

وأشارت أن وزيرة الدفاع الألمانية كريستين لامبرخت، ستوضح مسألة شحن الأسلحة خلال اجتماع وزراء دفاع أكثر من 20 دولة مزمع عقده اليوم في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية بألمانيا لمناقشة آخر المستجدات في أوكرانيا.