بوتين يشترط حل مسألة حدود القرم ودونباس لإنهاء الحرب في أوكرانيا

اشترط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حل مسألة حدود القرم ودونباس لوضع حد للأزمة في أوكرانيا.

جاء ذلك خلال لقائه، الثلاثاء، بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في العاصمة الروسية موسكو.

وقال: "لا حل للأزمة مع أوكرانيا من دون حل مسألة حدود القرم ودونباس"، مشيرا إلى أن اعتراف موسكو باستقلال لوغانسك ودونيتسك جاء علي خلفية "خرق كييف لاتفاقات مينسك"، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

غير أنه في المقابل شدد على أن موسكو لازالت "تعول على إمكانية حل الأزمة مع أوكرانيا عبر المسار الدبلوماسي".

وادعى أن "سلطات كييف لم تطبق اتفاقات مينسك ولم تمنع وقوع إبادة جماعية في دونباس، والأزمة في شرق أوكرانيا بدأت مع استخدام سلطات كييف القوة العسكرية".

وأشار بوتين إلى أن سكان شرق أوكرانيا تعرضوا للاضطهاد على يد الحكومة في كييف.

وفي السياق، لفت الرئيس الروسي إلى أنه لا يمكن الانتقال إلى اجتماع رئاسي مع أوكرانيا دون التوافق على القضايا الفرعية.

وأوضح أن موسكو "لا يزال لديها العديد من الملاحظات بشأن أمنها".