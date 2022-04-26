لافروف يحذر من مخاطر اندلاع حرب نووية كبرى

حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الإثنين، من مخاطر اندلاع حرب نووية الآن كبيرة جدا، ولا يجب الاستهانة بها، وذلك على خلفية الأزمة الأوكرانية الروسية.

وقال لافروف، في تصريح صحفي: "في يناير/ كانون الثاني الماضي أعادت الدول النووية الخمسة التأكيد على عدم جواز شن حرب نووية"، حسب موقع "روسيا اليوم" المحلي.

وأضاف: "هذا هو موقفنا المبدئي الذي ننطلق منه، وأنا حقا لا أحبذ ذلك الآن، ولكن بالنسبة لعلماء السياسة المرموقين أقول، عندما تكون المخاطر كبيرة جدا فأنا لا أرغب في تضخيمها بشكل مصطنع، ولكن هناك الكثيرون ممن يريدون ذلك".

وتابع الوزير الروسي: "ومع ذلك فإن الخطر جسيم وحقيقي ولا يجوز الاستهانة به".