ألمانيا والنمسا تعلنان الدفع بالروبل بعد تراجع أسهم أوروبا

أعلنت كلا من ألمانيا والنمسا بأنهما ستدفعان ثمن إمدادات الغاز الروسي بالعملة المحلية لموسكو (الروبل).

جاء ذلك بعد أن أوقفت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم إمدادات الغاز إلي بلغاريا وبولندا، الأمر الذي أدى إلى تراجع الأسهم الأوروبية في تعاملات متقلبة صباح اليوم الأربعاء، مع استمرار تصاعد حدة التوترات بين موسكو والدول الأوروبية بسبب الحرب في أوكرانيا

وعزت غازبروم أسباب وقف الإمدادات إلى عدم دفع بلغاريا وبولندا بالروبل الروسي، في رد هو الأعنف من الكرملين على العقوبات التي فرضت على موسكو.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4 بالمئة وبدا في طريقه لموصلة موجة بيع لليوم الرابع على التوالي، واقترب من أدنى مستوى في ستة أسابيع.

وهبط سهم دويتشه بنك خمسة بالمئة بعد أن حذر من أن الصراع الروسي الأوكراني سيؤثر سلبا على نتائج أعمال العام بأكمله على الرغم من إعلانه قفزة في أرباح الربع الأول بنسبة 17 بالمئة بما فاق التوقعات.

من جانبهم عقد مسؤولو الاتحاد الأوروبي محادثات طارئة بشأن الغاز في أعقاب قرار روسيا بقطع الإمدادات عن بولندا وبلغاريا ، وفق رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

واضافت فون دير لاين أن إعلان شركة غازبروم ما هو إلا محاولة أخرى من روسيا لاستخدام الغاز كأداة للابتزاز.

ووصفت فون دير لاين ما قامت به روسيا بالخطوة غير المبررة وغير المقبولة، مشددة على ضرورة عدم الاعتماد على روسيا كمورد للغاز.

وقالت إن اجتماع مجموعة تنسيق الغاز منعقد، وإن دول الاتحاد البالغ عددها 27 دولة مستعدة لمواجهة قرارات روسيا.

وأردفت: "الدول الأعضاء وضعت خطط طوارئ لمثل هذا السيناريو، نحن نحدد الاستجابة المنسقة للاتحاد الأوروبي، كما سنواصل العمل مع الشركاء الدوليين لتأمين تدفقات بديلة".