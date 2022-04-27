بوتين يتوعد بالرد بقسوة على من يحاول التدخل بما يجري في أوكرانيا

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، أي دولة أو جهة من التدخل فيا يجري في أوكرانيا، وأكد أن بلاده "سترد بقسوة".

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بوتين أمام جلسة لمجلس المشرعين التابع للجمعية الفدرالية الروسية، عقدت في مدينة بطرسبورغ، حسبما نقل موقع قناة "روسيا اليوم".

وقال: "لو حاول طرف خارجي التدخل في الأحداث الأوكرانية، عليه أن يعرف أن ضرباتنا ستكون صاعقة".

وأضاف أنه في حال وجود أي تهديد لموسكو "سيستخدم وسائل لا يمتلكها بعد أي من خصومها"، دون مزيد من التوضيح.

وفي السياق، اعتبر بوتين أن الغرب حوّل الجارة أوكرانيا إلى "بلد عدو لروسيا"، وتابع: "أصبحت أوكرانيا ببساطة مادة قابلة للاستهلاك في الحرب ضد روسيا".

وجدد بوتين خلال كلمته، التأكيد على أن كافة أهداف العملية العسكرية المخطط لها في أوكرانيا "سيتم تحقيقها دون أدنى شك"، مؤكدا أنها ستضمن أمن دونباس وشبه جزيرة القرم وروسيا بأسرها مستقبلا.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا في سيادتها".