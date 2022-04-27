حريق آخر في مستودع للأسلحة في قرية روسية قرب الحدود الأوكرانية

اندلع حريق في مستودع للأسلحة في قرية روسية بالقرب من الحدود الأوكرانية، وفق ما أعلن حاكم المنطقة.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم منطقة بيلغورود الروسية على تطبيق تلغرام الأربعاء: "حسب المعلومات الأولية اشتعلت النيران في مستودع للذخيرة بالقرب من قرية ستارايا نيليدوفكا" على بعد عشرين كيلومترًا من الحدود الأوكرانية.

وأضاف أنه تمت السيطرة على الحريق ولم تقع إصابات أو أضرار في المباني السكنية.

ولم يعرف سبب الحريق على الفور.

وقال حاكما منطقتي كورسك وفوروني المجاورتين القريبتين أيضا من الحدود مع أوكرانيا إن الدفاعات المضادة للطائرات عملت ليلا.

قال حاكم كورسك رومان ستاروفويت عبر تلغرام "لم تقع إصابات أو دمار".

من جهته قال حاكم منطقة فوروني ألكسندر غوسيف إن الدفاع المضاد للطائرات "دمر بنجاح" طائرة استطلاع مسيرة صغيرة لم يحدد مصدرها.

واتهمت روسيا القوات الأوكرانية مرارا بتنفيذ ضربات على الأراضي الروسية.

واندلع حريق الإثنين في مستودع للوقود في منطقة بريانسك المجاورة لأوكرانيا. وفي أوائل نيسان/أبريل قال حاكم منطقة بيلغورود المجاورة لبريانسك إن مروحيات أوكرانية توغلت وقصفت مستودعا للوقود.