كازاخستان تدين تصريحات مذيع روسي هددها بمواجهة مصير أوكرانيا

أدانت وزارة الخارجية الكازاخستانية تصريحات المذيع والمخرج الروسي من أصل أرميني، تيغران كوزيان، الذي هدد البلاد بمواجهة مصير أوكرانيا من اجتياح ودمار.

وقال متحدث وزارة الخارجية أيبك صمادياروف، في بيان الأربعاء، إن تصريحات المذيع الروسي "مهينة ومتحيزة".

وأضاف أن تصريحات كوزيان لا تعكس روح العلاقات والاتفاقيات القائمة بين كازاخستان وروسيا.

وأوضح أنه بناء على تصريحاته المذكورة، قررت كازاخستان إدراج المذيع الروسي في قائمة "غير المرغوب في دخولهم البلاد".

وكان المذيع الروسي وصف كازاخستان بـ"عديمة الوفاء"، داعيا إياها للاعتبار مما حدث لأوكرانيا، في إشارة إلى العملية العسكرية الروسية هناك.