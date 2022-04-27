مدن فرنسية تشهد انقطاعاً في الإنترنت بعد تعرض بعض الخطوط لأعمال تخريب

شهدت مدن فرنسية عدة اليوم تباطأً وانقطاع في خدمة الإنترنت لتضرر شبكة الألياف البصرية لتعرضها لأعمال التخريب، وفق ما أفادت مصادر متطابقة.

وأكدت وزارة الاقتصاد أنه تم إبلاغها بمشكلة "قطع أنابيب" قد تكون ناجمة عن أعمال تخريب متعمدة.

وأشارت الشركة المشغلة "فري" المتضررة إلى حد كبير، في تغريدة إلى "أفعال مسيئة عدة" طالت البنية التحتية للألياف الضوئية خلال الليل وأصبحت الآن "محدودة".

وقالت الشركة المشغلة إن "الهجمات وقعت في الساعة 04,00. ومنذ صباح اليوم تمت تعبئة الفرق" معربة عن أملها "باستعادة الخدمة خلال النهار".

وأكدت الشركة المشغلة "إس إف إر" المتضررة أيضاً حدوث "عدة قطع للألياف" حول ليون (وسط شرق) ومنطقة إيل دو فرانس (منطقة باريس وضواحيها)، ولا تزال اسبابها "مجهولة". مشيرة إلى ان "العمل جار" لإعادة الخدمة.

وأكدت مجموعة "بويغ تيلكوم" المنافسة، من جانبها أأنها "لا تستخدم الروابط المتضررة من هذه الأعطال، وخدمات الهاتف النقال والثابت متوفرة بشكل طبيعي".

وقالت مصادر أخرى إن "ثلاثة من المحاور الأربعة التي تشكل العمود الفقري لشركة فري تعرضت للتخريب".

وعلى تويتر، اشتكى العديد من عملاء المشغل في غرونوبل وستراسبورغ (الشرق) من عدم الوصول إلى خدمة الانترنت بعد الانقطاع ليل امس.

في ستراسبورغ، أعلن اغورا كاليسيه، مزود الخدمة "السحابية" (الحوسبة غير المادية)، في الساعة 7,25 في تغريدة أنه تأثر بحادث عرض العملاء "المتصلين بالألياف الضوئية" للضرر.

قال سامي سليم، المدير العام لشركة "Telehouse" إن "الأمر يشبه إلى حد ما قطع الطرق السريعة وإعادة توجيه حركة المرور إلى الطرق الفرعية".

وأضاف أنه من خلال بناء "طرق" جديدة للالتفاف على الأعطال "قد تكون هناك فترات قطع صغيرة هنا وهناك لكن خدمة الإنترنت تستمر".