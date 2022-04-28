انفجارات في كييف بعد اجتماع غوتيريش مع الرئيس زيلينسكي

سُمع دوي انفجارين على الأقل في وقت مبكر من مساء الخميس في العاصمة الأوكرانية كييف بعد وقت قصير من اجتماع بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وجاءت الانفجارات، التي أطلقت أعمدة من الدخان الأسود في الهواء، بعد وقت قصير من عقد الزعيمين مؤتمرا صحفيا أدان فيه غوتيريش الفظائع التي ارتكبت في مدن مثل بوتشا، حيث تم العثور على أدلة على عمليات قتل جماعي للمدنيين بعد انسحاب روسيا.

وتسببت الانفجارات في اندلاع حرائق في مبنيين شاهقين على الأقل، في مقطع مصور نشرته الرئاسة الأوكرانية، سار غوتيريش عبر فناء والتقى بزيلينسكي في الخارج قبل اجتماعهما.

وقالت السلطات إن غوتيريش وفريقه بخير. نجت كييف إلى حد كبير من القصف العنيف الذي شنته القوات الروسية على مناطق أخرى من أوكرانيا.