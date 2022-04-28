روسيا تحظر دخول نحو 600 كندي إلى أراضيها

جددت روسيا، الخميس، إعلانها فرض حظر علي دخول نحو 600 كندي من بينهم رئيس الوزراء جاستن ترود ونائبته كريستيا فريلاند إلى أراضيها.

وأرجعت الخارجية الروسية قرارها إلى كونه "ردا على أعمال عدائية" من جانب الحكومة الكندية تجاه موسكو، حسبما نقل موقع "يو إس نيوز" الأمريكي.

وقالت الخارجية الروسية، في بيان "نؤكد أن هذه الأنواع من العقوبات فرضت بدافع الضرورة من قبل الجانب الروسي وردا على الأعمال العدائية للقيادة الكندية".

وتعد هذه الإجراءات جزءًا من نمط من الانتقام الروسي ضد الدول التي قدمت الدعم السياسي والعسكري لأوكرانيا.

وكانت فرضت روسيا، الأربعاء، حظرا مماثلا على سفر عشرات الأعضاء في البرلمان البريطاني.

كما أعلنت الوزارة الروسية، الأسبوع الماضي، فرض عقوبات على 61 مسؤولا وصحفيا وخبيرا عسكريين كنديا لدعمهم ما أسمته موقف الإدارة الكندية المتمثل في "الرهاب من روسيا".

وفي مارس/آذار الماضي، كشفت روسيا، للمرة الأولى عن فرض عقوبات على رئيس الوزراء الكندي جاستن.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية في بيان، أن أوتاوا كانت تتنافس مع واشنطن في العداء لروسيا، وأن العقوبات اتخذت ردا على عقوبات فرضتها كندا على كبار المسؤولين الروس بما فيهم نواب البرلمان الروسي.

وأوضح البيان، أنه اعتبارا من 15 مارس، تم إدراج رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو و313 شخصا آخرين على قائمة الممنوعين من دخول روسيا.