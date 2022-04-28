ستولتنبرغ يرحب بفنلندا والسويد إذا رغبتا بالانضمام إلى حلف الناتو

أعلن الأمين العام لحلف شمال الاطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ ترحيبه بفنلندا والسويد إذا رغبتا في الانضمام إلى الحلف متعهدا بضمهما بسرعة كبيرة.

تأتي تصريحات ستولتنبرغ الخميس في الوقت الذي يتزايد فيه الدعم العام في فنلندا والسويد للانضمام الى الناتو، بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وتشير تكهنات وسائل الإعلام في البلدين إلى أنهما قد تطلبان العضوية حوالي منتصف مايو ايار.

وقال ستولتنبرغ: "القرار قرارهما، ولكن إذا قررتا التقدم ، فسنرحب بفنلندا والسويد بحرارة، وأتوقع أن تمضي هذه العملية بسرعة ".

لم يحدد ستولتنبرغ إطارا زمنيا دقيقا ، لكنه قال إن البلدين يمكنهما أن يتوقعا بعض الحماية إذا حاولت روسيا ترهيبهم من الوقت الذي ستتقدمان فيه بطلبيهما وحتى انضمامهما رسميا.

واضاف انه واثق من وجود سبل لتخطي تلك الفترة الانتقالية بطريقة جيدة لصالح كل من فنلندا والسويد.

ويضمن بند الأمن الجماعي لحلف الناتو مساعدة جميع الدول الأعضاء لأي حليف يتعرض للهجوم.

كما ذكر ستولتنبرغ أن العديد من اعضاء الناتو تعهدوا او قدموا حتى الان ما لا يقل عن 8 مليارات دولار في شكل دعم عسكري لأوكرانيا.