موسكو: اعتبار روسيا راعية للإرهاب موقف أمريكي أحمق

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، إن المبادرة الأمريكية التي تعتبر روسيا دولة راعية للإرهاب موقف أحمق، ولن يمر دون رد.

وأوضحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، أن جميع الإجراءات التي ستتخذها واشنطن، حتى تلك ذات الطبيعة الحمقاء، سنقوم بالرد عليها، بحسب وكالة "تاس" المحلية.

وتابعت المتحدثة قائلة: "بدون شك لا نترك أي شيء دون إجابة، ويجب أن يفهموا ذلك".

واستطردت زاخاروفا أن المجتمع الدولي لم يثر حتى الآن قضية عالمية بموجب القانون الدولي حول تصرفات الولايات المتحدة في سوريا وليبيا والعراق ودول أخرى.

واختتم حديثها بالقول إن المحاولات الأمريكية لاتخاذ إجراءات غير ودية ضدنا بسبب الجرائم التي يُزعم ارتكابها ضد الأوكرانيين يمكن أن تنعكس سلباً على واشنطن.