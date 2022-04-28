موسكو: نؤيد التفاوض مع أوكرانيا ونلتزم بالحل السلمي

قالت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن بلادها تؤيد عملية التفاوض مع أوكرانيا وتلتزم بالحل السلمي.

وانتقدت زاخاروفا في تصريح صحفي الخميس، سلوك الولايات المتحدة والدول الغربية في دعمها لأوكرانيا بدلا من إجبارها على تنفيذ اتفاقية مينسك.

وأضافت أن هذه الدول نصبت نفسها مدافعة عن كييف، وتنتهك عددا من الالتزامات الدولية.

وأكدت أن روسيا متمسكة بالحل السلمي، وتنتظر المواد التي ستقدمها أوكرانيا للتفاوض في حال لم تنسحب رسميا من المفاوضات.

وأضافت: "عندما اقترح رئيس أوكرانيا المفاوضات، قبلها الجانب الروسي ولم يرفضها".

وأشارت إلى أن سلوك الجانب الأوكراني في الوقت الحالي في المفاوضات "غير مشجع" وأن هذا يدل على أنهم غير مهتمين بالتفاوض، وفق تعبيرها.

وذكرت زاخاروفا أن بلادها لم تتلق بعد ردا من أوكرانيا على عروضها حول المفاوضات.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.