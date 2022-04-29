تباطؤ النمو في منطقة اليورو بضغط الحرب في أوكرانيا

كشفت بيانات رسمية، الجمعة، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الأول من عام 2022، بعد زيادة 0.3 بالمئة في الربع الأخير من عام 2021.

وقال مكتب الإحصاءات الأوروبي "يوروستات"، في بيان، إن الناتج المحلي في منطقة اليورو كان في حدود 5 بالمئة في الربع الأول من عام 2021.

وفي عموم الاتحاد الأوروبي، نما إجمالي الناتج المحلي 0.4 بالمئة في الربع الأول 2022، مقارنة بـ 0.5 بالمئة في الربع الرابع 2021، و5.2 بالمئة في الربع الأول من نفس العام.

وفي ألمانيا، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 بالمئة في الربع الأول من عام 2022، بعد انكماش بـ 0.3 بالمئة في الربع الأخير من عام 2021.

ووفق بيان المكتب الاتحادي للإحصاء الألماني، كان لتداعيات الحرب في أوكرانيا تأثير متزايد على النمو الاقتصادي منذ أواخر فبراير/شباط الماضي.

وقال المكتب: "هذه النتائج تخضع لشكوك أكبر من المعتاد نظرا لاستمرار أزمة كوفيد – 19 والحرب في أوكرانيا".

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي ركودا (0.0 بالمئة) في الربع الأول من العام الحالي، بعد نمو بنسبة 0.8 بالمئة في الربع الأخير من عام 2021.

وكشفت بيانات المكتب الوطني الفرنسي للإحصاء، ضعف الطلب المحلي، حيث انخفض الانفاق الاستهلاكي للأسر بشكل حاد (-1.3 بالمئة بعد +0.6 بالمئة).

أما في إسبانيا، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي 0.3 بالمئة في الربع الأول من العام 2022، مقارنة بـ 2.2 بالمئة مسجلة في الربع الأخير من عام 2021.

وقال مكتب الإحصاء الإسباني، في بيان، إن الآثار الاقتصادية لوباء كوفيد -19 تشكل تحديا كبيرا منذ عام 2022، واليوم تضاف إليها تداعيات الأزمة الدولية الأخيرة الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

في المقابل، سجلت إيطاليا انكماشا بنسبة 0.2 بالمئة، في الربع الأول 2022، بعد نمو بـ 0.7 بالمئة في الربع الرابع من عام 2021.