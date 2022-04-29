ذعر في مطار إسرائيلي بعد محاولة سياح أمريكيين نقل ذخيرة حربية

أثار ظهور أسرة أمريكية بمدفعية لم تنفجر عثرت عليها في مرتفعات الجولان وأرادت العودة بها إلى الولايات المتحدة كتذكار ، الذعر في مطار بإسرائيل.

أظهرت مقاطع مصورة متداولة على الإنترنت الركاب وهم يحتمون ويركضون ويصرخون في صالة مغادرة بمطار بن غوريون الدولي الخميس.

وقالت هيئة المطار إن أفراد الأمن أطلقوا الإنذار عندما اكتشفوا القذيفة غير المنفجرة. وأصيب شخص واحد على الأقل بعد محاولة الركض على ناقل الأمتعة، وفقا لما قالته الهيئة.

استؤنفت العمليات كالمعتاد بعد إزالة القذيفة بأمان بعد وقت قصير. وأفرج عن الأسرة بعد الاستجواب.

احتلت إسرائيل مرتفعات الجولان من سوريا عام 1967 وشهدت المنطقة قتالا عنيفا خلال الحرب وبعدها بست سنوات. وتعرف المنطقة بأنها تحتوي على ذخيرة غير منفجرة.

ضمت إسرائيل المنطقة عام 1981، واليوم تعد أحد أبرز المعالم السياحية.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خططا لتعزيز الاستيطان الإسرائيلي فيها في ديسمبر/ كانون أول.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حادت عن عقود من السياسة التقليدية الأمريكية للاعتراف بمطلب إسرائيل في الجولان، لتصبح الدولة الوحيدة التي تعترف بذلك.

وتقول إسرائيل إنها تحتاج إلى الجولان، التي تحد لبنان وسوريا، للحفاظ على أمنها. ولطالما أصرت سوريا على عودة الأراضي كاملة إليها في أي اتفاق سلام.