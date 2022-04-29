غوتيريش: مجلس الأمن الدولي فشل في منع اندلاع حرب أوكرانيا

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن مجلس الأمن الدولي فشل في منع اندلاع الحرب في أوكرانيا.

جاد ذلك خلال مؤتمر صحفي جمع غويتيريش بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء الخميس، في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأضاف: "مجلس الأمن الدولي فشل في منع وقوع الحرب في أوكرانيا وفي إنهائها، مشددا على أن موقف الأمم المتحدة واضح وهو أن الغزو الروسي لأوكرانيا انتهاك لسيادة هذا البلد وخرق لميثاق الأمم المتحدة.

ووصف غوتيريش الحرب الروسية علي أوكرانيا بأنها عبثية، وتابع: "هناك دمار شامل في أوكرانيا، المدنيون دائما هم من يدفعون الثمن الأعلى".

وفي السياق، أعرب غوتيريش عن ارتياحه لقيام المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الحوادث التي وقعت في مدينة بوتشا الأوكرانية، حيث اتهمت القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب.

وأردف: 'عندما نتحدث عن جرائم الحرب، لا يمكننا أن ننسى أن أسوأ الجرائم هي الحرب نفسها".

من جهته، شدد الرئيس الأوكراني علي ضرورة إنهاء الحرب الروسية ضد بلاده، لافتا إلى آثارها السلبية علي النطاق العالمي.

وقال: "لا بد من وقف الحرب لمنع الأزمة الغذائية في العالم وتجنيب الكثير من الدول هزات اجتماعية".

وأشار إلى أنه ناقش مع الأمين العام للأم المتحدة ما يمكن لكييف تقديمه لتأمين استقرار أسعار الغذاء حول العالم.

وزار الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، بلدات أوكرانية عدة بينها بورودينكا، وبوتشا، وإيربين لتفقد الأوضاع الإنسانية وما آلت إليه الحرب.

ووصل غوتيريش أوكرانيا قادما من روسيا حيث عقد، الأربعاء، مباحثات مع الرئيس فلاديمير بوتين، في إطار المساعي الدولية لإيقاف الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وتوجه غوتيريش إلى كييف عبر بولندا..

وكانت الأمم المتحدة اتفقت مع روسيا خلال زيارة غوتيريش لموسكو، على إجلاء المدنيين من مصنع آزوفستال في مدينة ماريوبول الأوكرانية بعد محاصرتهم هناك لأكثر من شهر.