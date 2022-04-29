قبرص الرومية.. احتجاز شخصين بتهمة تهريب البشر من سوريا

احتجزت الشرطة في قبرص الرومية رجلين للاشتباه في أنهما ساعدا 24 سوريا من طالبي اللجوء في الوصول إلى الجزيرة على متن قارب مطاطي، اليوم.

وأمرت محكمة باحتجاز الرجلين (30 و28 عاما) في مركز الشرطة لمدة 8 أيام بعد القبض عليهما الخميس عندما وصل القارب إلى ميناء صغير على الساحل الشمالي الشرقي للجزيرة ترافقه سفينة دورية تابعة للشرطة.

وقالت الشرطة إن الشاب الأصغر سنا، يشتبه في أنه سائق القارب.

ويواجه الرجلان اتهامات منها المساعدة والتحريض على الدخول غير القانوني للمهاجرين إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي.

كما قالت الشرطة إن السلطات تعالج طلبات اللجوء الخاصة بثمانية عشر رجلا وسيدتين وستة أطفال.

يقول مسؤولون حكوميون إن خمسة بالمائة من سكان قبرص الرومية حاليا، من طالبي اللجوء ما يعادل خمسة أضعاف المتوسط في باقي بلدان الاتحاد الأوروبي وإن الدولة لديها أكبر عدد طلبات لجوء بين بلدان التكتل البالغ عددها 27.