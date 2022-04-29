مقتل 219 طفلا أوكرانيا منذ انطلاق الهجوم الروسي

أعلنت النيابة العامة الأوكرانية، الجمعة، مقتل 219 طفلا وإصابة 398 جراء الهجمات الروسية.

وذكرت النيابة العامة في بيان أن أكثر من 1550 مؤسسة تعليمية تضررت جراء القصف الروسي، بينها 102 دمرت بالكامل.

وأضافت أن الهجمات الروسية أسفرت عن مقتل 219 طفلا وإصابة 398 منذ انطلاق الهجوم الروسي على البلاد.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلا في سيادتها".