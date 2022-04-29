وزارة الدفاع الروسية تنشر فيديو لمواطن بريطاني أسرته في أوكرانيا

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، مقطعا مصورا لرجل قالت إنه "بريطاني تم أسره" في مدينة ماريوبول في جنوب شرقي أوكرانيا.

وقال الأسير البريطاني في المقطع المصور، إنه أسر عندما "حاولت وحدته الخروج من المنطقة الصناعية في المدينة".

وأضاف أن المحاولة "باءت بالفشل بسبب قصف القوات الروسية" الذي تسبب في "تشتت الوحدة واختفاء قائدها"، وفق "روسيا اليوم".

وأطلقت الدفاع الروسية ووسائل الإعلام المحلية لقب "مرتزقة" على الرجل البريطاني، دون تحديد وقت عملية الأسر.

وفي السياق، كشف منظمة "بريزيديوم نتوورك" البريطانية (غير حكومية)، أن القوات الروسية أسرت "متطوعين اثنين بريطانيين" يعملان في أوكرانيا للاشتباه في أنهما "جاسوسان".

ونقل موقع "يورونيوز" الأوروبي عن دومينيك بيرن، أحد مؤسسي المنظمة، قوله إن "مواطنين بريطانيين يعملان متطوعين لا علاقة لنا بهما ولكنهما معروفان لنا، بول أوري (1977) وديلان هيلي (2000) أسرهما الجيش الروسي عند نقطة تفتيش في أوكرانيا الاثنين".

وأوضحت المنظمة أن أوري وهيلي، تم أسرهما عندما كانا في طريقهما لإجلاء امرأة وطفلين من مدينة زابوريجيا في جنوب شرق أوكرانيا.

وبحسب المعلومات المتوفرة، يتحدر الرجلان من مانشستر ووارينغتون في شمال إنكلترا، وعرف أوري بأنه رب عائلة لم يخدم في الجيش ولكنه أمضى ثماني سنوات في أفغانستان بصفته رجل أعمال، بينما عمل هيلي في سلسلة فنادق بالمملكة المتحدة.