الدفاع الروسية: تم تدمير 9 منشآت عسكرية و18 طائرة مسيرة في أوكرانيا خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، تدمير 9 منشآت عسكرية و18 طائرة مسيرة في أوكرانيا خلال الليل، من بينها مستودعات للذخيرة والوقود.

وقالت الوزارة في بيان إن القوات الروسية دمرت ليلة السبت، "5 منشآت عسكرية اوكرانية، من بينها مستودعات للذخيرة والوقود، بالإضافة إلى مركز تجمع عسكري للمسلحين، وذلك باستخدام صواريخ جوية عالية الدقة".

وأضاف البيان أن المقاتلات الجوية الروسية "استهدفت أيضا 9 مناطق لتمركز المعدات العسكرية وتجمع المسلحين، كما تمت تصفية أكثر من 120 عنصرا، بالإضافة إلى تدمير 4 دبابات و6 عربات مدرعة".

وتابع أنه تم تدمير أربع منشآت عسكرية أوكرانية أخرى: موقعان لقيادة القوات المسلحة الأوكرانية، وبطارية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة، ومحطة رادار.