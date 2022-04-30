زيلينسكي: روسيا تحاول تدمير دونباس ومن فيها

اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، روسيا بمحاولة تدمير دونباس وجميع من يعيش في الإقليم الواقع جنوب شرقي البلاد.

وقال زيلينسكي، في كلمة موجهة إلى شعبه عبر تقنية الفيديو، في وقت متأخر الجمعة، إن "القصف الوحشي المستمر، والضربات الروسية المتواصلة على البنية التحتية والمناطق السكنية تظهر أن روسيا تريد إفراغ هذه المنطقة من جميع الناس".

واستطرد قائلا: "لذلك، فإن الدفاع عن أرضنا، والدفاع عن شعبنا، هو بالمعنى الحرفي كفاح من أجل الحياة".

وأضاف أن مدن وبلدات دونباس لن تصمد إلا إذا صمدت أوكرانيا.

وتابع: "إذا استطاع الغزاة الروس تحقيق خططهم ولو بشكل جزئي، فعندئذ سيكون لديهم ما يكفي من المدفعية والطائرات لتحويل دونباس بأكملها إلى حجارة، كما فعلوا مع ماريوبول".

وأوضح زيلينسكي أن ماريوبول، التي كانت ذات يوم واحدة من أكثر المدن تطوراً في المنطقة، أصبحت الآن "معسكر اعتقال روسي محاط بالأنقاض".

ولفت إلى أن الوضع في مدينة خاركيف، وهي مدينة رئيسية في الشمال، "مخيف" الآن، مستدركا أن القوات الأوكرانية وعملاء المخابرات "حققوا نجاحات تكتيكية مهمة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الروسي على ما ذكره الرئيس الأوكراني.

بدوره، قال رئيس بلدية خاركيف، إيهور تيريخوف، إن حوالي 20 بالمئة من المباني السكنية في المدينة تعرضت لأضرار بالغة لدرجة أنه سيكون من المستحيل ترميمها.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلا" في سيادتها.