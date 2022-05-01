أوكرانيا تزعم صد هجوم روسي كبير شرقي البلاد

قال الجيش الأوكراني إنه صد هجومًا روسيًا على جبهة واسعة في الشرق مع تكبر خسائر بشرية ومادية لحقت بكلا الجانبين.

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في منشور على فيسبوك اليوم الأحد إن القوات الروسية كانت تحاول التقدم في مناطق سلوبودا ودونيتسك وتوريدي، لكن القوات الأوكرانية أعاقتها التي تواصل القتال من قرية تلو الأخرى.

بشكل منفصل، اتهم مسؤولو المخابرات الأوكرانية القوات الروسية بتدمير البنية التحتية الطبية وأخذ المعدات وحرمان السكان من الرعاية الطبية في العديد من المدن والبلدات المحتلة.

في منشور على فيسبوك الأحد قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن أجهزة التنفس الصناعي وغيرها من المعدات التي قدمها المانحون الدوليون وحكومة أوكرانيا منذ 2014 تمت إزالتها من مستشفى في ستاروبيلسك في منطقة لوغانسك الشرقية بأوكرانيا.

يزعم المنشور نفسه أن مرضى السل حُرموا من الرعاية الطبية في منطقة خاركيف في فولشانسك بينما تم استخدام العديد من المرافق لعلاج الجرحى من القوات الروسية.

لا يمكن التحقق من دقة الادعاءات على الفور.

قال مسؤولون أوكرانيون إن الإنترنت والاتصالات المحمولة انقطعت في منطقة كبيرة في منطقة خيرسون التي تحتلها روسيا وجزء من منطقة زابوريجيا وألقوا باللوم على القوات الروسية. قالت شبكة نتبلوكس التي تراقب الإنترنت ومقرها لندن، إن منطقة خيرسون فقدت 75٪ من الاتصال بالإنترنت ابتداءً من مساء يوم السبت.