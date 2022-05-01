الناتو يبدأ مناورات حربية ضخمة على طول جناحه الشرقي في بولندا

بدأ حلف شمال الأطلسي (ناتو) تدريبات عسكرية يشارك فيها الآلاف من جنود إلى جانب القوات المسلحة البولندية.

والمناورات هي تدريبات دورية تهدف إلى تحسين الأمن في الجناح الشرقي للتحالف، لكنها تأتي هذا العام مع اندلاع حرب روسيا على أوكرانيا في الجوار.

بسبب هذه الظروف، ناشد الجيش البولندي الجمهور الأحد عدم نشر معلومات أو صور لأرتال المركبات العسكرية المتوقع أن تتحرك عبر البلاد في الأسابيع المقبلة.

وحذر من أن "النشاط غير المدروس" يمكن أن يضر بأمن التحالف. وقال في بيان "دعونا ندرك المخاطر!".

قال الجيش البولندي في البيان إن 18 ألف جندي من أكثر من 20 دولة يشاركون في مناورات "ديفندر يوروب 2022" و"الرد السريع 2022" التي تجري في بولندا وثماني دول أخرى.

ومن المقرر إجراء المناورات في الفترة من 1 إلى 27 مايو/أيار.