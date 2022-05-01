اندلاع حريق في موقع تابع لوزارة الدفاع الروسية عند الحدود الأوكرانية

أعلنت السلطات الروسية، الأحد، اندلاع حريق في موقع تابع لوزارة الدفاع قرب مقاطعة بيلغورود المتاخمة لحدود أوكرانيا.

وقال فياتشيسلاف غلادكوف حاكم المقاطعة، عبر "تلغرام"، إن الموقع الذي نشب فيه الحريق يقع عند الحدود الإدارية لثلاثة بلديات، وهي منطقة بوريسوفسكي ومنطقة بيلغورود ومنطقة ياكوفليفسكي.

وتابع: "العمل جار على التأكد من المعلومات عن إصابات وأضرار، وتعمل جميع الخدمات الخاصة في الموقع مع اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لضمان الأمن".

وتعهد حاكم المقاطعة بكشف المزيد من التفاصيل عن الحادث لاحقا، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم.