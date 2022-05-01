تظاهرات في أثينا للمطالبة بتعزيز القدرة الشرائية وسط أرقام تضخم عالية

تظاهر الآلاف اليوم الأحد في أثينا بمناسبة عيد العمال مطالبين بمزيد من الإجراءات للدفاع عن القدرة الشرائية في مواجهة التضخم وتأثيراته على الناس.

فقد خرج نحو تسعة آلاف متظاهر في شوارع العاصمة، بحسب الشرطة. كما نظمت تظاهرات في مدن رئيسية أخرى رافقتها إضرابات ادت إلى عرقلة الحركة الجوية والبحرية وفي وسائل النقل العام كذلك.

يصادف الأول من أيار/مايو في اليونان مع تطبيق زيادة في الحد الأدنى للأجور بقيمة 50 يورو شهريًا، ليصبح 713 يورو.

وكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في تغريدة "نحن نكرم العمال ليس بالشعارات ولكن بالأفعال".

لكن النقابات اعتبرت أن الإجراء الحكومي غير كافٍ وطالبت بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 825 يورو شهريًا.

بلغ الحد الأدنى للأجور 750 يورو في عام 2011، قبل أن يفرض دائنو اليونان (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي) في العام التالي، في ذروة أزمة الديون، تقشفًا صارمًا بخفضه بنسبة 22 بالمئة.

وترى النقابات أن الزيادة التي أعلنتها الحكومة "بعيدة جدًا عن الاحتياجات الآنية و (...) عن مستوى التضخم".

بلغ معدل التضخم في اليونان 9,4 بالمئة في نيسان/أبريل، وفقا لوكالة الإحصاء التابعة للاتحاد الأوروبي (يوروستات).

وفي آذار/مارس، ذكر المصدر نفسه أن أسعار الكهرباء وحدها ارتفعت بنسبة 79,3 بالمئة على أساس سنوي، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.